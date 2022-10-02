Каррера: волевая победа над «Пари НН» придаст уверенности «Спартаку» в чемпионской гонке

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал волевую победу красно-белых в матче 11-го тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».

«Очередная важная победа для «Спартака». Она придаст уверенности в гонке за чемпионство, а также сил всем игрокам без исключения. Лично я считаю, что «Спартаку» по силам побороться за чемпионство в этом сезоне», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Шамар Николсон (66-я минута), Квинси Промес (75-я). У хозяев поля отличился Мамаду Майга (37-я минута).

«Спартак» (22 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Пари НН» (12 очков) располагается на десятой строчке.

Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что пропущенный мяч добавил «Спартаку» веры в свои силы.