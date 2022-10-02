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«Арис» разгромил «Акритас» в чемпионате Кипра, Кокорин сделал голевой пас

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«Арис» на выезде нанёс разгромное поражение «Акритасу» в матче пятого тура чемпионата Кипра по футболу.
«Арис» разгромил «Акритас» в чемпионате Кипра, Кокорин сделал голевой пас
  • © пресс-служба клуба "Арис"

Игра завершилась со счётом 3:0.

Дубль оформил Лео Бенгтссон (11-я и 33-я минуты). Также отличился Яла Гомис (78-я).

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин вышел в стартовом составе и сделал одну результативную передачу.

Футболист известен по выступлениям за московские «Динамо» и «Спартак», махачкалинский «Анжи», санкт-петербургский «Зенит», «Сочи», а также итальянскую «Фиорентину». Летом 2022 года Александр перешёл в кипрский «Арис» на правах аренды. В трёх матчах за коллектив форвард отметился одним забитым мячом.

Ранее Кокорин в шутку сравнил себя с Криштиану Роналду.

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