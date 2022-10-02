Абаскаль — о победе над «Пари НН»: в Нижнем Новгороде всегда сложно играть

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о волевой победе над «Пари НН» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

«Я рад, что сегодня всё удалось. Нужно отдать должное «Пари НН», потому что здесь играть сложно практически любой команде, которая приезжает. Мы видели, как часто нижегородцы отыгрывались, уступая в счёте», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Испанский специалист признался, что результат первого тайма был не совсем справедлив.

«Мы владели мячом, у нас были подходы к воротам, мы владели преимуществом, проводили комбинации. Соперник дошёл до наших ворот практически один раз и сумел забить гол. В такие моменты выходит на первый план психологическое состояние, готовность спокойно продолжать делать работу», — заключил Абаскаль.

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Шамар Николсон (66-я минута), Квинси Промес (75-я). У хозяев поля отличился Мамаду Майга (37-я).

«Спартак» (22 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Пари НН» (12 очков) располагается на десятой строчке.

Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что пропущенный мяч добавил «Спартаку» веры в свои силы.





