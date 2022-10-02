Форвард «Пари НН» Милсон заявил, что Промес является для него примером

Нападающий «Пари НН» Фелисио Милсон оценил игру полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Почему вы попросили футболку Промеса? Потому что Промес для меня пример. Я уважаю этого игрока. Чувствую радость, что мы могли играть вместе на этом поле. Мне кажется, он один из сильнейших футболистов РПЛ наряду с Малкомом, Венделом, Клаудиньо», — цитирует форварда «Матч ТВ».

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Шамар Николсон (66-я минута), Квинси Промес (75-я). У хозяев поля отличился Мамаду Майга (37-я минута).

«Спартак» (22 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Пари НН» (12 очков) располагается на десятой строчке.

Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что пропущенный мяч добавил «Спартаку» веры в свои силы.