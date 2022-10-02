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Форвард «Пари НН» Милсон заявил, что Промес является для него примером

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Нападающий «Пари НН» Фелисио Милсон оценил игру полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса.
Форвард «Пари НН» Милсон заявил, что Промес является для него примером
  • © Пресс-служба ФК "НН"

«Почему вы попросили футболку Промеса? Потому что Промес для меня пример. Я уважаю этого игрока. Чувствую радость, что мы могли играть вместе на этом поле. Мне кажется, он один из сильнейших футболистов РПЛ наряду с Малкомом, Венделом, Клаудиньо», — цитирует форварда «Матч ТВ».

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Шамар Николсон (66-я минута), Квинси Промес (75-я). У хозяев поля отличился Мамаду Майга (37-я минута).

«Спартак» (22 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Пари НН» (12 очков) располагается на десятой строчке.

Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что пропущенный мяч добавил «Спартаку» веры в свои силы.

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