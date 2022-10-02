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Промес единолично возглавил гонку бомбардиров РПЛ

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Московский «Спартак» на выезде одержал волевую победу над «Пари НН» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
Промес единолично возглавил гонку бомбардиров РПЛ
  • РИА Новости

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил победный мяч.  Нидерландский хавбек записал на свой счёт девятый гол в чемпионате России сезона-2022/23 и возглавил список лучших бомбардиров.

«Спартак» (22 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Пари НН» (12 очков) располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что гол Далера Кузяева принёс «Зениту» победу над «Ростовом».

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