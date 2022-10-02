Промес признан лучшим игроком матча «Пари НН» — «Спартак»
- РИА Новости
Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил победный мяч. Нидерландский хавбек был признан лучшим игроком матча.
Промес записал на свой счёт девятый гол в чемпионате России сезона-2022/23 и возглавил список лучших бомбардиров.
«Спартак» (22 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Пари НН» (12 очков) располагается на десятой строчке.
Ранее сообщалось, что гол Далера Кузяева принёс «Зениту» победу над «Ростовом».