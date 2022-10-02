Радченко — об игре с «Ростовом»: «Зенит» доказал, что умеет побеждать в важных матчах

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

«Матч понравился, в нём присутствовало некое напряжение. Думаю, футбол болельщикам пришёлся по душе в этой встрече. «Ростов» хорошо подготовился к игре, а «Зенит» доказал, что умеет играть в важных матчах и побеждать», — цитирует тренера академии петербургской команды «Матч ТВ».

При этом, по его мнению, у «Зенита» не было подавляющего преимущества над соперником.

«Ростов» тоже пытался играть, было видно, что команда приехала забирать очки в Санкт-Петербург, это точно. Но индивидуальные качества футболистов сине-бело-голубых намного выше. А так, в принципе, хорошая, довольно равная игра», — сказал Радченко.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургского клуба мячи забили Малком (15-я минута), Вендел (65-я), Далер Кузяев (77-я). У «Ростова» отличился Николай Комличенко (47-я).

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на третьем месте.

Ранее Валерий Карпин заявил, что в матче с «Зенитом» пропущенные голы связаны с ошибками «Ростова».











