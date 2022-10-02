военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Радченко — об игре с «Ростовом»: «Зенит» доказал, что умеет побеждать в важных матчах

Короткая ссылка
Бывший нападающий петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
Радченко — об игре с «Ростовом»: «Зенит» доказал, что умеет побеждать в важных матчах
  • РИА Новости

«Матч понравился, в нём присутствовало некое напряжение. Думаю, футбол болельщикам пришёлся по душе в этой встрече. «Ростов» хорошо подготовился к игре, а «Зенит» доказал, что умеет играть в важных матчах и побеждать», — цитирует тренера академии петербургской команды «Матч ТВ».

При этом, по его мнению, у «Зенита» не было подавляющего преимущества над соперником.

«Ростов» тоже пытался играть, было видно, что команда приехала забирать очки в Санкт-Петербург, это точно. Но индивидуальные качества футболистов сине-бело-голубых намного выше. А так, в принципе, хорошая, довольно равная игра», — сказал Радченко.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургского клуба мячи забили Малком (15-я минута), Вендел (65-я), Далер Кузяев (77-я). У «Ростова» отличился Николай Комличенко (47-я).

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на третьем месте.

Ранее Валерий Карпин заявил, что в матче с «Зенитом» пропущенные голы связаны с ошибками «Ростова».





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить