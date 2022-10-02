Карпин — о поражении от «Зенита»: пропущенные голы связаны с нашими ошибками

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результате матча 11-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».

На вопрос «Почему вы решили использовать Песьякова при выходе из обороны?» Карпин ответил:

«А почему нет? Стоять в штрафной и отбиваться? «Зенит» всё равно забьёт. А если мяч чаще будет у нас, то моментов, может, удалось бы избежать. Но пропущенные голы связаны с нашими ошибками, а не с прессингом», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

По словам Карпина, голкипер Сергей Песьяков выходил из ворот, когда «Зенит» использовал прессинг против «Ростова».

«Таким был план на игру. И до замен мы реализовывали его. Да, были ошибки, не хватало мастерства, передачи не обрабатывали», — добавил он.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургского клуба мячи забили Малком (15-я минута), Вендел (65-я), Далер Кузяев (77-я). У «Ростова» отличился Николай Комличенко (47-я).

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на третьем месте.

Ранее: полузащитник Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре по версии болельщиков.





