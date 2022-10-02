Передача Головина помогла «Монако» разгромить «Нант» в матче Лиги 1

«Монако» на своём поле разгромил «Нант» в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу.

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Филиппа Клемана.

Мячи забили Брил Эмболо (2-я минута), Виссам Бен-Йеддер (6-я, 28-я, 60-я, пенальти). У Каю Энрике (80-я) — гол в свои ворота. Полузащитник «Монако» Александр Головин записал на свой счёт голевую передачу.

«Монако» (17 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Нант» (семь очков) располагается на 16-й позиции.

Ранее «Пари Сен-Жермен» переиграл на своём поле «Ниццу» в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу.





