Кавазашвили: «Зенит» был и будет чемпионом
- РИА Новости
«Зенит» был и будет чемпионом. Конечно, хотелось бы, чтобы так было у «Спартака», но...», — цитирует Анзора Кавазашвили «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что петербургский клуб имеет маленькие погрешности из-за того, что бразильский полузащитник Клаудиньо не может набрать форму.
Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.
«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на третьем месте.
Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 11-го тура чемпионата России, в котором команда «Зенит» обыграла «Ростов».