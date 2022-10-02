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Кавазашвили: «Зенит» был и будет чемпионом

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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о чемпионской гонке после победы «Зенита» над «Ростовом» в 11-м туре чемпионата России.
Кавазашвили: «Зенит» был и будет чемпионом
  • РИА Новости

«Зенит» был и будет чемпионом. Конечно, хотелось бы, чтобы так было у «Спартака», но...», — цитирует Анзора Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что петербургский клуб имеет маленькие погрешности из-за того, что бразильский полузащитник Клаудиньо не может набрать форму.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака. 

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на третьем месте.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 11-го тура чемпионата России, в котором команда «Зенит» обыграла «Ростов».

 

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