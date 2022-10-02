Карпин не знает следующего соперника сборной России по футболу по товарищескому матчу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды.

«Нет никакой информации. Ни инсайдерской, ни простой. Задайте вопрос РФС», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Сборная России 10 ноября должна на выезде сыграть с командой Ирана.

Напомним, что подопечные Карпина 24 сентября в Бишкеке в товарищеском матче обыграли команду Киргизии (2:1).

Ранее президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вико Зелькович заявил, что целесообразность проведения товарищеского матча со сборной России будет обсуждаться на тематической сессии организации в октябре.