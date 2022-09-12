военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Футбольный союз Боснии в октябре обсудит целесообразность проведения матча с Россией

Короткая ссылка
Президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вико Зелькович заявил, что целесообразность проведения товарищеского матча со сборной России будет обсуждаться на тематической сессии организации в октябре.
Футбольный союз Боснии в октябре обсудит целесообразность проведения матча с Россией
  • Legion-Media

«Для нашей команды более приоритетно победить сборную Черногории в матче Лиги наций. Она поставила бы нас в гораздо более выгодное положение на предстоящей жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года», приводит слова Зельковича ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Он также подчеркнул, что основной задачей является выход Боснии на первенство Европы и улучшение инфраструктуры стадионов.

«По просьбе члена союза Фуада Чолпы мы проведём в октябре тематическую сессию, на которой обсудим матч со сборной России», — заключил Зелькович.

Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной.

Встреча с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Место и дата проведения игры с Ираном остаются под вопросом. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

12 сентября в УЕФА подтвердили, что России разрешено провести товарищеский матч с Боснией.

Ранее в ФИФА отреагировали на возможное отстранение Боснии после игры с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить