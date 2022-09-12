Футбольный союз Боснии в октябре обсудит целесообразность проведения матча с Россией

Президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вико Зелькович заявил, что целесообразность проведения товарищеского матча со сборной России будет обсуждаться на тематической сессии организации в октябре.

«Для нашей команды более приоритетно победить сборную Черногории в матче Лиги наций. Она поставила бы нас в гораздо более выгодное положение на предстоящей жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года», — приводит слова Зельковича ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Он также подчеркнул, что основной задачей является выход Боснии на первенство Европы и улучшение инфраструктуры стадионов.

«По просьбе члена союза Фуада Чолпы мы проведём в октябре тематическую сессию, на которой обсудим матч со сборной России», — заключил Зелькович.

Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной.

Встреча с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Место и дата проведения игры с Ираном остаются под вопросом. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

12 сентября в УЕФА подтвердили, что России разрешено провести товарищеский матч с Боснией.

Ранее в ФИФА отреагировали на возможное отстранение Боснии после игры с Россией.