Семак — о матче с «Ростовом»: непростая игра

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итог матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Непростая игра. В первом тайме с точки зрения качества не всё получалось. Хотя моментов было достаточно, давали сопернику долго контролировать матч. Во втором тайме сыграли лучше, активнее, было много моментов. Заслуженная победа. Второй тайм был очень хорош», — цитирует Семака «Чемпионат».

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургского клуба мячи забили Малком (15-я минута), Вендел (65-я), Далер Кузяев (77-я). У «Ростова» отличился Николай Комличенко (47-я).

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на втором месте.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Зенита» и «Ростова».