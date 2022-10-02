Сёмин считает, что «Ростов» оказал лучшее сопротивление «Зениту» в этом сезоне

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Зенита» и «Ростова».

«Получился хороший матч с классным уровнем футбола с обеих сторон. «Ростов» прекрасно выглядел и, наверное, за 70 минут оказал лучшее сопротивление «Зениту» в этом сезоне. «Зенит» победил за счёт мастерства. Бразильцы — мастера, в определённый момент переигрывают все команды», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургского клуба мячи забили Малком (15-я минута), Вендел (65-я), Далер Кузяев (77-я). У «Ростова» отличился Николай Комличенко (47-я).

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на втором месте.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура чемпионата России с «Зенитом».