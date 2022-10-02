Карпин: в матче с «Зенитом» мне до замен всё нравилось

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Выходы Песьякова? Зачем ему выходить далеко во втором тайме, если мяч и так у нас. В первом тайме да, был такой план на игру. Мы его реализовали прилично. Да, были ошибки, где-то не хватало мастерства. Но до замен мне вообще всё нравилось», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что моменты, которые создавал «Зенит» у ворот «Ростова» связаны с ошибками.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургского клуба мячи забили Малком (15-я минута), Вендел (65-я), Далер Кузяев (77-я). У «Ростова» отличился Николай Комличенко (47-я).

«Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 22 баллами находится на втором месте.

Ранее форвард петербургского «Зенита» Малком прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.