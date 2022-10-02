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Савичев: французский защитник Ле Таллек не собирается покидать «Торпедо»

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Главный тренер московского «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал ситуацию с иностранными футболистами в свете частичной мобилизации в России.
Савичев: французский защитник Ле Таллек не собирается покидать «Торпедо»
  • РИА Новости

«Конечно, Дамьен останется. Мы стараемся избегать вопросов, связанных с политикой, наше дело — играть, радовать болельщиков и себя», — цитирует Савичева «Матч ТВ».

Ле Таллек стал игроком «Торпедо» в конце августа 2022 года. Французский футболист также имеет российский паспорт.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин ответил на вопрос, приходила ли ему повестка в военкомат.



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