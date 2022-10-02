Савичев: французский защитник Ле Таллек не собирается покидать «Торпедо»
- РИА Новости
«Конечно, Дамьен останется. Мы стараемся избегать вопросов, связанных с политикой, наше дело — играть, радовать болельщиков и себя», — цитирует Савичева «Матч ТВ».
Ле Таллек стал игроком «Торпедо» в конце августа 2022 года. Французский футболист также имеет российский паспорт.
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