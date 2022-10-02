В УЕФА выразили солидарность с пострадавшими на стадионе в Индонезии

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о трагедии на стадионе в Индонезии.

«От имени всего европейского футбола я хотел бы заявить о нашем глубоком потрясении в связи с событиями, произошедшими в Индонезии. УЕФА выражает свою солидарность со всеми, кого затронула эта трагедия», — цитирует Чеферина Calcionews24.com.

После матча между «Аремой» и «Персебая Сурабая» произошли беспорядки, в результате давки погибли 174 человека.

Драка на трибунах началась после того, как тысячи фанатов выбежали на поле после поражения «Аремы». Полиция применила слезоточивый газ на трибунах, что спровоцировало панику среди болельщиков. По словам представителя Минздрава, большинство из них затоптали насмерть, когда другие фанаты пытались покинуть стадион.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо поручил начать расследование произошедшего.





