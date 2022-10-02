Перес стал победителем Гран-при Сингапура «Формулы-1»

Пилот Red Bull Серхио Перес одержал победу на Гран-при Сингапура «Формулы-1».

Для мексиканского автогонщика эта победа стала четвёртой в карьере.

Вторым финишировал монегаск Шарль Леклер из Ferrari. Третье место занял его напарник Карлос Сайнс из Испании.

Лидер общего зачёта голландец Макс Ферстаппен из Red Bull финишировал седьмым.

17-й этап чемпионата «Формулы-1» прошёл на городской трассе в Сингапуре.

Следующий этап состоится 7—9 октября в Японии на трассе «Судзука».

Ранее сообщалось, что Red Bull находится под следствием за нарушение финансового устава в 2021 году.