Перес стал победителем Гран-при Сингапура «Формулы-1»
- AP
Для мексиканского автогонщика эта победа стала четвёртой в карьере.
Вторым финишировал монегаск Шарль Леклер из Ferrari. Третье место занял его напарник Карлос Сайнс из Испании.
Лидер общего зачёта голландец Макс Ферстаппен из Red Bull финишировал седьмым.
17-й этап чемпионата «Формулы-1» прошёл на городской трассе в Сингапуре.
Следующий этап состоится 7—9 октября в Японии на трассе «Судзука».
Ранее сообщалось, что Red Bull находится под следствием за нарушение финансового устава в 2021 году.