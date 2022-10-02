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Медведева планирует поработать комментатором соревнований в новом сезоне

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Призёр Олимпиады фигуристка Евгения Медведева рассказала о планах на ближайшее будущее.
Медведева планирует поработать комментатором соревнований в новом сезоне
  • РИА Новости

«У меня такие планы на сезон — смотреть, как ребята катаются и, может быть, комментировать из-за бортика по чуть-чуть», — цитирует Медведеву «Матч ТВ».

22-летняя фигуристка завоевала две серебряные медали Игр-2018. Медведева также является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017).

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал новость о переходе Трусовой от тренера Тутберидзе к Соколовской.



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