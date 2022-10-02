Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить МЮ

«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 6:3 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

Голами в составе «Сити» отметились Фил Фоден (8-я, 44-я, 73-я минуты), Эрлинг Холанд (34-я, 37-я, 64-я). У МЮ голы забили Антони (56-я), Марсьяль (84-я, 91-я).

Таким образом, «Манчестер Сити» (20 очков) занимает второе место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (12) — шестое.

Ранее отец Холанда заявил, что футболист будет играть в «Ман Сити» только три-четыре года.