Канчельскис: посмотрим, как «Спартак» справится с эмоциями от победы над «Зенитом»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и «Пари НН».

«Спартак» — команда нестабильная и непредсказуемая. Трудно сказать, как «Спартак» сыграет с «Пари НН». Посмотрим, как «Спартак» справиться с эмоциями после победы над «Зенитом», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что красно-белые могут выдать отличный матч с нижегородской командой, а могут упустить игру.

Напомним, что «Спартак» разгромил «Зенит» в матче Кубка России со счётом 3:0. В РПЛ красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, после десяти туров набрав 19 очков. Лидер — «Зенит» (26 очков).

Встреча между «Пари НН» и «Спартаком» пройдёт 2 октября в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» (19 очков) по итогам десяти туров занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26).

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о ключевых игроках красно-белых в сезоне-2022/23.