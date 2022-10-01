Рианчо: именно русский костяк «Спартака» способен привести клуб к чемпионству

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о ключевых игроках красно-белых в сезоне-2022/23.

«Кто-то говорит о Промесе, а я бы обратил внимание на русский костяк красно-белых. Джикия, Селихов, Умяров, Игнатов и многие другие способны привести «Спартак» к чемпионству в этом сезоне!» — цитирует Рианчо Sport24.

Напомним, что «Спартак» разгромил «Зенит» в матче Кубка России со счётом 3:0. В РПЛ красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, после десяти туров набрав 19 очков. Лидер — «Зенит» (26 очков).

Ранее Властимил Петржела заявил, что «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом» в РПЛ.