Рианчо: именно русский костяк «Спартака» способен привести клуб к чемпионству
- РИА Новости
«Кто-то говорит о Промесе, а я бы обратил внимание на русский костяк красно-белых. Джикия, Селихов, Умяров, Игнатов и многие другие способны привести «Спартак» к чемпионству в этом сезоне!» — цитирует Рианчо Sport24.
Напомним, что «Спартак» разгромил «Зенит» в матче Кубка России со счётом 3:0. В РПЛ красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, после десяти туров набрав 19 очков. Лидер — «Зенит» (26 очков).
Ранее Властимил Петржела заявил, что «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом» в РПЛ.