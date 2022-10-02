Геркус считает, что футболисты «Торпедо» допускали детские ошибки в матче с «Факелом»
- РИА Новости
«Очевидно, что мы прибавляем в общей собранности, моментами играем всё лучше и лучше. В первом тайме приличная игра была до гола, после этого в простых ситуациях, таких школьных, пропустили два гола. Детские где-то ошибки», — приводит слова Геркуса ТАСС.
Он также подчеркнул, что «Торпедо» нашло силы идти вперёд.
Игра, которая прошла на стадионе «Центральный», завершилась со счётом 2:2.
В составе «Факела» мячи забили Хызыр Аппаев (41-я минута), Сергей Божин (45-я). У «Торпедо» отличились Игорь Лебеденко (28-я), Игорь Смольников (64-я).
На 78-й минуте был удалён защитник «Торпедо» Стефан Шапич.
«Факел» (девять очков) находится на 14-й позиции. «Торпедо» (четыре) занимает последнее место в чемпионате России.
Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Торпедо» Николай Савичев считает, что главный арбитр Кирилл Левников мог бы иначе трактовать некоторые эпизоды матча 11‑го тура автозаводцев с «Факелом».