Геркус считает, что футболисты «Торпедо» допускали детские ошибки в матче с «Факелом»

Президент «Торпедо» Илья Геркус высказал мнение, что «автозаводцы» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом» моментами допускали детские ошибки, которые привели к двум пропущенным мячам.

«Очевидно, что мы прибавляем в общей собранности, моментами играем всё лучше и лучше. В первом тайме приличная игра была до гола, после этого в простых ситуациях, таких школьных, пропустили два гола. Детские где-то ошибки», — приводит слова Геркуса ТАСС.

Он также подчеркнул, что «Торпедо» нашло силы идти вперёд.

Игра, которая прошла на стадионе «Центральный», завершилась со счётом 2:2.

В составе «Факела» мячи забили Хызыр Аппаев (41-я минута), Сергей Божин (45-я). У «Торпедо» отличились Игорь Лебеденко (28-я), Игорь Смольников (64-я).

На 78-й минуте был удалён защитник «Торпедо» Стефан Шапич.

«Факел» (девять очков) находится на 14-й позиции. «Торпедо» (четыре) занимает последнее место в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Торпедо» Николай Савичев считает, что главный арбитр Кирилл Левников мог бы иначе трактовать некоторые эпизоды матча 11‑го тура автозаводцев с «Факелом».