Главный тренер «Торпедо» Савичев: матч держал болельщиков в напряжении, счёт по игре
- РИА Новости
«Матч шёл так, как мы и предполагали, много мужской борьбы. Не буду комментировать работу судьи, но где‑то можно было иначе. Там парню нос сломали. В целом матч держал болельщиков в напряжении, счёт по игре», — цитирует Савичева «Матч ТВ».
Игра, которая прошла на стадионе «Центральный», завершилась со счётом 2:2.
В составе «Факела» мячи забили Хызыр Аппаев (41-я минута), Сергей Божин (45-я). У «Торпедо» отличились Игорь Лебеденко (28-я), Игорь Смольников (64-я).
На 78-й минуте был удалён защитник «Торпедо» Стефан Шапич.
«Факел» (девять очков) находится на 14-й позиции. «Торпедо» (четыре) занимает последнее место в чемпионате России.
Ранее нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории РПЛ.