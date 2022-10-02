Главный тренер «Торпедо» Савичев: матч держал болельщиков в напряжении, счёт по игре

Главный тренер московского «Торпедо» Николай Савичев высказал мнение, что главный арбитр Кирилл Левников мог бы иначе трактовать некоторые эпизоды матча 11‑го тура автозаводцев с «Факелом».

«Матч шёл так, как мы и предполагали, много мужской борьбы. Не буду комментировать работу судьи, но где‑то можно было иначе. Там парню нос сломали. В целом матч держал болельщиков в напряжении, счёт по игре», — цитирует Савичева «Матч ТВ».

Игра, которая прошла на стадионе «Центральный», завершилась со счётом 2:2.

В составе «Факела» мячи забили Хызыр Аппаев (41-я минута), Сергей Божин (45-я). У «Торпедо» отличились Игорь Лебеденко (28-я), Игорь Смольников (64-я).

На 78-й минуте был удалён защитник «Торпедо» Стефан Шапич.

«Факел» (девять очков) находится на 14-й позиции. «Торпедо» (четыре) занимает последнее место в чемпионате России.

Ранее нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории РПЛ.