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Источник: фигуристка Талалайкина, поддержавшая Нугуманову, хочет вернуться в группу Рукавицына

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Российская фигуристка Мария Талалайкина выразила желание вернуться в группу тренера Евгения Рукавицына.
Источник: фигуристка Талалайкина, поддержавшая Нугуманову, хочет вернуться в группу Рукавицына
  • РИА Новости

«Талалайкина выразила желание вновь тренироваться в группе Рукавицына и выступать за Россию», — сообщает источник РИА Новости.

Напомним, что Елизавета Нугуманова рассказывала, что тренеры группы Рукавицына критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом спортсменка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда.

12 августа Нугуманова обратилась к Татьяне Тарасовой по поводу травли, которую она терпела в группе Евгения Рукавицына. Тарасова заявила, что не верит фигуристке.

Талалайкина тренировалась у Рукавицына до сезона-2021/22, когда приняла решение уехать в Италию и выступать за сборную этой страны.

Ранее Нугуманова рассказала, общается ли она с Рукавицыным после скандального ухода.

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