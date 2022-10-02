Быков прокомментировал заявление МИД Швеции, призвавшего хоккеистов не ехать в Россию

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал заявление МИД Швеции, призвавшего шведских хоккеистов не ехать в Россию.

«В данной ситуации нужно предвидеть все варианты действий. Хоккейным руководителям нужно разрабатывать различные планы в случае отказа всех стран продолжать работу с нами. Сложно представить, что все легионеры уедут», — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что решение уехать или остаться зависит от каждого хоккеиста. По его мнению, в данном вопросе финансово-экономическая составляющая играет роль.

Напомним, что нападающий «Динамо» Якоб Лилья признался, что был намерен покинуть Россию и рассчитывал, что Федерация хоккея Швеции окажет ему помощь в данном вопросе.

По словам нападающего, он хотел разорвать контракт с «Динамо» и покинуть КХЛ, но не располагал необходимыми денежными средствами для расторжения договора. При этом Федерация хоккея Швеции отказалась покрывать издержки.

Ранее в МИД Швеции призвали хоккеистов не ехать в Россию.