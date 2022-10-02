Ловчев: Абаскаль изменил философию «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Спартак» прибавил в философии. Я раньше говорил, что Маслов, Рассказов — это средние футболисты, которые не должны играть в «Спартаке». Но при Абаскале игроки раскрылись по‑новому», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

В рамках третьего тура Кубка России «Спартак» на своём поле принимал «Зенит».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые с тремя баллами идут третьими.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что «Спартаку» повезло обыграть «Зенит».