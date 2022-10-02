Тен Хаг не исключил, что Роналду может выйти с первых минут в матче с «Манчестер Сити»
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«Появится ли Роналду в дерби? Конечно, я уверенно могу заявить об этом. Он может появиться в стартовом составе», — цитирует тен Хага Sky Sports.
После восьми туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 12 очками. Следующим соперником «красных дьяволов» станет «Манчестер Сити». Игра пройдёт 2 октября. Начало — в 16:00.
Ранее тен Хаг отреагировал на призывы не брать Роналду на ЧМ-2022.