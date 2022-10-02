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Галтье рассказал о состоянии нападающего ПСЖ Мбаппе

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье рассказал, почему форвард Килиан Мбаппе остался в запасе на матч с «Ниццей».
Галтье рассказал о состоянии нападающего ПСЖ Мбаппе
  • AP

«Мбаппе получил ушиб бедра в матче с Данией в Лиге наций. Синяк не сошёл полностью, мы решили сильно не рисковать. Хотя сам Килиан готов был выйти на поле с первых минут», — цитирует Галтье L'Equipe.

Игра на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 2:1. Мбаппе вышел на замену во втором тайме.

В составе ПСЖ мячи забили Лионель Месси (29-я минута) и Килиан Мбаппе (83-я). В команде с Лазурного Берега отличился Гаэтан Лаборде (47-я).

Ранее Галтье поделился мнением о нападающем Лионеле Месси.

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