Галтье рассказал о состоянии нападающего ПСЖ Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье рассказал, почему форвард Килиан Мбаппе остался в запасе на матч с «Ниццей».

«Мбаппе получил ушиб бедра в матче с Данией в Лиге наций. Синяк не сошёл полностью, мы решили сильно не рисковать. Хотя сам Килиан готов был выйти на поле с первых минут», — цитирует Галтье L'Equipe.

Игра на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 2:1. Мбаппе вышел на замену во втором тайме.

В составе ПСЖ мячи забили Лионель Месси (29-я минута) и Килиан Мбаппе (83-я). В команде с Лазурного Берега отличился Гаэтан Лаборде (47-я).

Ранее Галтье поделился мнением о нападающем Лионеле Месси.