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Черышев считает, что выполняет поставленные задачи в «Венеции»

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Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев оценил свой выход на замену в матче седьмого тура серии B с «Кальяри».
Черышев считает, что выполняет поставленные задачи в «Венеции»
  • © Соцсети футболиста

«Всё время после того, как я присоединился к «Венеции», тренировки были очень интенсивными. Моей первоочередной задачей было помочь команде, просто-напросто пытаясь сделать лучшее, на что я способен. Работа выполнена, я очень доволен результатом, а также тем, что всё сложилось именно так», — цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что игрок оформил дубль за «Венецию» в матче с «Кальяри» (4:1). Венецианский клуб выступает в Серии В.

31-летний Черышев защищал цвета «Реала», «Севильи», «Валенсии» и «Вильярреала» в испанском чемпионате.

«Венеция» (восемь очков) находится на 12-м месте в турнирной таблице. «Кальяри» (десять) расположился на восьмой позиции.

Ранее Черышев объяснил, почему перешёл в «Венецию».

 

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