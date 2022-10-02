Черышев объяснил, почему перешёл в «Венецию»

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, почему выбрал переход в итальянский клуб в летнее трансферное окно.

«Мне приходило множество предложений. Но среди всех клубов «Венеция» была самой убедительной в этом плане. Мне сразу понравился рисунок игры, который мне показали в «Венеции», — цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что игрок оформил дубль за «Венецию» в матче с «Кальяри» (4:1). Венецианский клуб выступает в Серии В.

31-летний Черышев защищал цвета «Реала», «Севильи», «Валенсии» и «Вильярреала» в испанском чемпионате.

Ранее Игорь Колыванов объяснил, почему у Черышева не возникнет проблем с адаптацией в Италии.