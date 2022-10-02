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Мойзес — о матче с «Химками»: поздравляю всех с такой тяжёлой, но очень важной победой

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Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза прокомментировал победу над «Химками» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мойзес — о матче с «Химками»: поздравляю всех с такой тяжёлой, но очень важной победой
  • Gettyimages.ru

«Хочу поздравить всех ребят с победой. Мы очень хорошо начали. Развивали свои атаки, забили два мяча. Во втором тайме соперники смогли забить мяч, после этого понеслись вперёд. Поздравляю всех с такой тяжёлой, но очень важной победой», — приводит слова Мойзеса пресс-служба клуба в Telegram-канале.

Игра на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Владимира Федотова. 

ЦСКА имеет в своём активе 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с восемью баллами находятся на 13-м месте.

Мойзес присоединился к красно-синим 4 августа на правах аренды. В минувшем сезоне защитник выступал за бразильский «Интернасьонал» и провёл за клуб 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями после дебюта за сборную Колумбии.

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