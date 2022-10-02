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Кухарчук: понимаем, что при Гогниеве у «Химок» нет результата

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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался по поводу неудачных результатов подмосковной команды.
Кухарчук: понимаем, что при Гогниеве у «Химок» нет результата
  • РИА Новости

«Сейчас чуть не везёт. Но это приходит только через усердную работу и хорошее настроение. Понимаем, что при Гогниеве у нас нет побед и результата — это главная составляющая, но он придёт. Главное, что у нас есть игра», — цитирует Кухарчука «Чемпионат».

В матче 11-го тура РПЛ «Химки» уступили ЦСКА со счётом 1:2. Подопечные Спартака Гогниева находятся на 13-м месте с восемью очками.

По информации СМИ, сумма долга клуба перед сотрудниками составляет более 300 млн рублей.

Ранее нападающий «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал информацию о сложной финансовой ситуации в клубе.

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