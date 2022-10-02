Дюрица считает, что руководить «Локомотивом» должны те, кто рождается в России

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица высказал мнение, что управлять столичной командой должен человек, рождённый в России.

«Не говорю, что эти немцы — плохие специалисты, но руководитель клубом должны те, кто рождается в России, кто понимает, как здесь нужно работать», — цитирует Дюрицу «Матч ТВ».

Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили в матче 11-го тура РПЛ «Уралу» со счётом 2:4.

«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.

Ранее защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов обратился к болельщикам железнодорожников.