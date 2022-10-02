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Защитник «Локомотива» Живоглядов: нам стыдно и ситуация небезразлична

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Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов обратился к болельщикам железнодорожников.
Защитник «Локомотива» Живоглядов: нам стыдно и ситуация небезразлична
  • РИА Новости

«Как исправлять ситуацию? Работать ещё больше, выкладываться, слушать тренера и его идеи. Надо возвращать футбольный фарт — есть моменты, когда мы не забиваем, а в аналогичных ситуациях пропускаем», — цитирует Живоглядова «Чемпионат».

Он также обратился к болельщикам железнодорожников. По его словам, данная позиция в чемпионате не имеет никаких оправданий.

«Нам стыдно и нам ситуация небезразлична», — заключил Живоглядов.

Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили в матче 11-го тура РПЛ «Уралу» со счётом 2:4.

«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.

Ранее российский тренер Александр Тарханов высказал мнение, что Юрий Сёмин должен вернуться в московский «Локомотив».

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