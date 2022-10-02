Защитник «Локомотива» Живоглядов: нам стыдно и ситуация небезразлична
- РИА Новости
«Как исправлять ситуацию? Работать ещё больше, выкладываться, слушать тренера и его идеи. Надо возвращать футбольный фарт — есть моменты, когда мы не забиваем, а в аналогичных ситуациях пропускаем», — цитирует Живоглядова «Чемпионат».
Он также обратился к болельщикам железнодорожников. По его словам, данная позиция в чемпионате не имеет никаких оправданий.
«Нам стыдно и нам ситуация небезразлична», — заключил Живоглядов.
Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили в матче 11-го тура РПЛ «Уралу» со счётом 2:4.
«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.
Ранее российский тренер Александр Тарханов высказал мнение, что Юрий Сёмин должен вернуться в московский «Локомотив».