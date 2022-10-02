Тарханов считает, что Циннбауэр должен написать заявление об уходе из «Локомотива»

Российский тренер Александр Тарханов считает, что Юрий Сёмин должен вернуться в московский «Локомотив».

«После такой игры, думаю, Циннбауэр сам должен написать заявление об уходе. И отдать власть Сёмину. У «Локомотива» же есть тренер, с которым команда выигрывала трофеи. Но москвичи привозят иностранцев. Непонятная политика», — цитирует Тарханова «Спорт-Экспресс».

Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили в матче 11-го тура РПЛ «Уралу» со счётом 2:4.

«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.

Йозеф Циннбауэр возглавил «Локомотив» 30 июня.

Ранее главный тренер «Локомотива» Циннбауэр прокомментировал результат матча с «Уралом».