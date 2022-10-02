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Ферстаппен призвал соперников заткнуться на фоне скандала вокруг Red Bull

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Пилот Red Bull Макс Ферстаппен обратился к своим соперникам, которые обвинили его команду в нарушении правил.
Ферстаппен призвал соперников заткнуться на фоне скандала вокруг Red Bull
  • AP

«Команда сказала, что всё было сделано правильно. Я не воспринимаю все слухи всерьёз. Другие команды говорят об этом, хотя у них нет всей информации. Это выглядит немного глупо. А что я об этом думаю? Пусть просто заткнутся», — цитирует Ферстаппена GrandPX.news.

Напомним, что Mercedes и Ferrari обвинили Red Bull в нарушении финансового устава в 2021 году.

Регламент предполагает мягкое наказание, если нарушение не превышает 5% от установленного бюджета. Однако если команды превысили этот предел, то в качестве наказания с команды могут снять очки или урезать бюджет на следующий год.   

В сезоне-2021 Red Bull занял вторую строчку в Кубке конструкторов, проиграв Mercedes 28 очков. Чемпионом мира стал представитель австрийского коллектива Макс Ферстаппен, обогнав Льюиса Хэмилтона из немецкой команды на последнем круге Гран-при Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что у владельца Red Bull возникли серьёзные проблемы со здоровьем.

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