Новичок МЮ Антони поделился мнением о Роналду

Новичок «Манчестер Юнайтед» Антони высказался о форварде команды Криштиану Роналду.

«Рад играть с ним в одной команде, я уже сказал ему об этом. Мы хорошо общаемся. Криштиану вселяет в меня уверенность. У меня вообще сложилось впечатление, что мы знакомы очень давно», — цитирует игрока ESPN.

Напомним, что португальский нападающий летом 2021 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не появится на официальном постере ЧМ-2022 в Катаре.