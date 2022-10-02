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Новичок МЮ Антони поделился мнением о Роналду

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Новичок «Манчестер Юнайтед» Антони высказался о форварде команды Криштиану Роналду.
Новичок МЮ Антони поделился мнением о Роналду
  • AP

«Рад играть с ним в одной команде, я уже сказал ему об этом. Мы хорошо общаемся. Криштиану вселяет в меня уверенность. У меня вообще сложилось впечатление, что мы знакомы очень давно», — цитирует игрока ESPN.

Напомним, что португальский нападающий летом 2021 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не появится на официальном постере ЧМ-2022 в Катаре.

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