Кубок Первого канала по хоккею может пройти на новой арене в Омске

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк не исключил, что Кубок Первого канала пройдёт на новой «G-Drive Арене» в Омске.

«Мы подумаем над этим. Надеюсь, в будущем мы на ней будем и международные соревнования проводить. Тем более что омичи очень любят хоккей и всегда приходит полный зал. И для сборной очень будет приятно играть при такой публике», — цитирует Третьяка ТАСС.

Ледовый комплекс является домашней ареной «Авангарда». Вместимость новой арены — 12 тыс. зрителей. Омский клуб начал сезон-2022/23 на новой площадке.

Напомним, что новая «G-Drive Арена» должна была принять матчи МЧМ-2023, но IIHF лишила Россию права проведения турнира из-за ситуации на Украине.

Ранее в IIHF ответили на вопрос о связях с Россией и КХЛ.