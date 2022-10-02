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Барабанов не сыграет за «Сан-Хосе» в Европе из-за травмы

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Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов не поможет своей команде в матчах NHL Global Series, которые пройдут в Чехии.
Барабанов не сыграет за «Сан-Хосе» в Европе из-за травмы
  • © Официальный сайт НХЛ

Как сообщается на официальном сайте клуба, Барабанов не попал в итоговый список хоккеистов, которые отправятся вместе с командой в Европу. В качестве причины указана травма.

Помимо Барабанова, из-за повреждения турне пропустит ещё один россиянин — Николай Кныжов. Среди отечественных хоккеистов для поездки в Европу заявлен лишь нападающий Евгений Свечников.

В рамках NHL Global Series «Сан-Хосе» проведёт три матча. 4 октября «Шаркс» сыграет с «Айсбэреном» в Германии, а 7—8 октября проведут две встречи регулярного чемпионата лиги с «Нэшвиллом».

Ранее сообщалось, что «Сан-Хосе» отправил в фарм-клуб своего лучшего снайпера в рамках предсезонных матчей Даниила Гущина.

 

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