Лучший снайпер «Сан-Хосе» в предсезонных матчах Гущин отправлен в АХЛ

Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Даниил Гущин не примет участия в двух встречах регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз», которые пройдут в начале октября в Чехии.

Как информирует пресс-служба «Сан-Хосе», Гущин был переведён в фарм-клуб «Шаркс» — «Сан-Хосе Барракуда», в составе которого начнёт новый сезон. Помимо Даниила, коллектив также пополнил ещё один россиянин — Артемий Князев.

На данный момент Гущин является лучшим бомбардиром «Сан-Хосе» в предсезонных матчах. В двух встречах россиянин забросил четыре шайбы.

Гущин является воспитанником московского «Динамо». Также выступал за юношескую команду ЦСКА, после чего отправился в Хоккейную лигу США (USHL), где представлял «Маскегон Ламберджекс». В последнем сезоне Даниил защищал цвета команды Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Ниагара АйсДогс» и коллектива АХЛ «Сан-Хосе Барракуда».

Ранее сообщалось, что гол и пас Андрея Свечникова помогли «Каролина Харрикейнз» нанести поражение «Флорида Пантерз» в предсезонном матче НХЛ.