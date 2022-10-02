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Хоккеист «Динамо» Лилья надеялся на помощь Федерации хоккея Швеции в выезде из России

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Нападающий московского «Динамо» Якоб Лилья признался, что был намерен покинуть Россию и рассчитывал, что Федерация хоккея Швеции окажет ему помощь в данном вопросе.
Хоккеист «Динамо» Лилья надеялся на помощь Федерации хоккея Швеции в выезде из России
  • РИА Новости

«Какое-то время ходили разговоры о том, что в Федерации хоккея Швеции помогут. Но затем от них не поступило ни весточки. Они сказали в одном из интервью, которое я читал, что эти вопросы должны решать сами игроки и агенты», — цитирует Лилью Expressen.

По словам нападающего, он хотел разорвать контракт с «Динамо» и покинуть Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), но не располагал необходимыми денежными средствами для расторжения договора. При этом Федерация хоккея Швеции отказалась покрывать издержки.

Лилья известен по выступлениям за шведские «Сунне-ИК», «Рёгле», «Линчёпинг» и «Юргорден», а также американский «Коламбус Блю Джекетс» и казахстанский «Барыс». Состав «Динамо» он пополнил летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Лилья провёл шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Ранее главный тренер команды КХЛ «Авангард» Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос о возможном уходе иностранных игроков.

 

 

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