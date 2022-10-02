Литвинов: хочется в Европу, поиграть за мадридский «Реал»
- РИА Новости
«Если честно, мне по душе Ла лига, где все через пас. Хочется поиграть за мадридский «Реал». Мне кажется, сейчас уехать в Европу сложнее из-за внешних проблем. В том числе они касаются и футбола», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне игрок провёл за «Спартак» девять матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
После десяти туров красно-белые идут на пятой позиции, набрав 19 очков.
Ранее Массимо Каррера заявил, что «Спартак» будет фаворитом в игре с «Пари НН».