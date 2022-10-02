военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Литвинов: хочется в Европу, поиграть за мадридский «Реал»

Короткая ссылка
Защитник московского «Спартака» Литвинов заявил о своём желании поиграть за мадридский «Реал».
Литвинов: хочется в Европу, поиграть за мадридский «Реал»
  • РИА Новости

«Если честно, мне по душе Ла лига, где все через пас. Хочется поиграть за мадридский «Реал». Мне кажется, сейчас уехать в Европу сложнее из-за внешних проблем. В том числе они касаются и футбола», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне игрок провёл за «Спартак» девять матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.

После десяти туров красно-белые идут на пятой позиции, набрав 19 очков.

Ранее Массимо Каррера заявил, что «Спартак» будет фаворитом в игре с «Пари НН».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить