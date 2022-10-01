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Каррера: «Спартак» будет фаворитом в игре с «Пари НН»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча с «Пари Нижним Новгородом» в 11-м туре чемпионата России.
Каррера: «Спартак» будет фаворитом в игре с «Пари НН»
  • РИА Новости

«Спартак» будет фаворитом в этой встрече. Команда должна забыть о победе над «Зенитом» и выйти на поле с той же решимостью, что и два дня назад», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Встреча Кубка России на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0. В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я и 95-я минуты) и Александр Соболев (85-я).

Встреча между «Пари НН» и «Спартаком» пройдёт 2 октября в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» (19 очков) по итогам десяти туров занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26).

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России между «Пари НН» и красно-белыми.

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