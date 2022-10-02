Глава Bellator: Фёдор Емельяненко — Чингисхан ММА, но прощальный бой в России невозможен

Президент Bellator Скотт Кокер высказался о прощальном поединке для легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко.

«У нас была задумка, чтобы Фёдор провёл последний бой дома. Емельяненко — Чингисхан ММА, но прощальный бой в России невозможен», — цитирует Кокера The Schmo.

Он добавил, что у промоушена была договорённость о проведении прощального поединка россиянина 11 июля на Красной площади. По его словам, из-за ситуации на Украине от этой идеи пришлось отказаться.

За свою карьеру Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, а также один его бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко может провести бой с Райаном Бейдером в США.