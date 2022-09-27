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Фёдор Емельяненко может провести бой с Бейдером в США

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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести поединок с чемпионом Bellator в тяжёлом весе американцем Райаном Бейдером.

«У меня, возможно, будет бой. Где? В Москве не будет, если бог даст, то состоится в Америке.  Соперник? Надеюсь, что Бейдер не словит измену и мы с ним побьёмся за звание чемпиона Bellator», — сказал Емельяненко.

Он добавил, что поединок может пройти в начале 2023 года.

За свою карьеру Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, а также один его бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко может сразиться с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой.

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