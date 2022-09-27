Фёдор Емельяненко может провести бой с Бейдером в США
«У меня, возможно, будет бой. Где? В Москве не будет, если бог даст, то состоится в Америке. Соперник? Надеюсь, что Бейдер не словит измену и мы с ним побьёмся за звание чемпиона Bellator», — сказал Емельяненко.
Он добавил, что поединок может пройти в начале 2023 года.
За свою карьеру Емельяненко одержал 40 побед, потерпел шесть поражений, а также один его бой был признан несостоявшимся.
Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко может сразиться с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой.