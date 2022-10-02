Президент «Урала» Иванов: могли забить восемь мячей «Локомотиву»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о победе над столичным «Локомотивом» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

«Играли здорово. Могли и восемь забить, но так получилось. Расстроились ли, что в концовке пропустили два гола? Больше Илья Помазун расстроился, для меня самое главное было взять очки в этой игре. Нам очень были нужны три очка», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили «Уралу» со счётом 2:4.

«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.

Ранее главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал результат матча с «Уралом».





