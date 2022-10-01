Вайцеховская — о переходе Трусовой в группу Соколовской: логично предположить, что её просто терпели

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская, отреагировала на переход российской фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Когда Трусова возвращалась в «Хрустальный» от Плющенко, она возвращалась на своих условиях. Иначе говоря, логично предположить, что её просто терпели, шли на уступки, понимая, что сложный характер — это сложный характер, а пять четверных — это пять четверных. Но будут ли терпеть сейчас? Сразу напрашивается вопрос: «А зачем?» После пяти приземлённых на ОИ четверных любое уменьшение количества будет воспринято как шаг назад — так устроена человеческая психология. Спасти ситуацию способен какой-то качественный скачок: в постановке программ, интерпретации, сложности композиции. Это грандиозная работа, которой Саша после ОИ не занималась — это совершенно очевидно. То есть, вернувшись к привычным тренировкам, она по определению будет выглядеть слабее, чем была. А возможно, слабее, чем кто-то другой», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Она также задала вопрос, какой смысл фокусироваться на спортсменке с таким количеством персональных особенностей, когда вокруг толпами скользят молодые, послушные, работоспособные и гораздо более мотивированные.

«А вот сейчас даже не знаю, как реагировать. То ли поздравлять Соколовскую, с точки зрения профессиональной тренерской карьеры, приход спортсменки подобного ранга это, конечно же, большой плюс, то ли соболезнования выражать», — добавила Вайцеховская.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала возможные причины перехода Трусовой из группы Тутберидзе к Соколовской.