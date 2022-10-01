Сафиуллин уступил Джоковичу в полуфинале теннисного турнира в Тель-Авиве

Россиянин Роман Сафиуллин не смог оформить выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Тель-Авиве.

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