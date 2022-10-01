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Сафиуллин уступил Джоковичу в полуфинале теннисного турнира в Тель-Авиве

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Россиянин Роман Сафиуллин не смог оформить выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Тель-Авиве.
Сафиуллин уступил Джоковичу в полуфинале теннисного турнира в Тель-Авиве
  • Gettyimages.ru

Сафиуллин в полуфинале проиграл первой ракетке турнира сербу Новаку Джоковичу со счётом 1:6, 6:7 (3:7). Игра продолжалась 1 час 36 минут. 

Следующим соперником Джоковича станет победитель матча Констан Лестьенн (Франция) — Марин Чилич (Хорватия, 2-й сеяный).

Призовой фонд турнира составляет около $950 тыс.

Ранее заслуженный тренер России по теннису Андрей Ольховский заявил, что Сафиуллин окажет сопротивление Джоковичу в полуфинале турнира категории ATP 250 в Тель-Авиве.

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