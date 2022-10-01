Сафиуллин уступил Джоковичу в полуфинале теннисного турнира в Тель-Авиве
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Сафиуллин в полуфинале проиграл первой ракетке турнира сербу Новаку Джоковичу со счётом 1:6, 6:7 (3:7). Игра продолжалась 1 час 36 минут.
Следующим соперником Джоковича станет победитель матча Констан Лестьенн (Франция) — Марин Чилич (Хорватия, 2-й сеяный).
Призовой фонд турнира составляет около $950 тыс.
Ранее заслуженный тренер России по теннису Андрей Ольховский заявил, что Сафиуллин окажет сопротивление Джоковичу в полуфинале турнира категории ATP 250 в Тель-Авиве.