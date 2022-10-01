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Гришин: после второго гола ЦСКА исход матча с «Химками» был предрешён

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Бывший полузащитник столичного ЦСКА Александр Гришин высказался о победе над подмосковными «Химками» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
Гришин: после второго гола ЦСКА исход матча с «Химками» был предрешён
  • Gettyimages.ru

«В матче с такой командой, как «Химки», надо обязательно забивать первыми быстрый гол, что и сделал ЦСКА. Уже потом команда Владимира Федотова спокойно играла на контратаках. Потом забили второй мяч — и исход игры был, по сути, предрешён», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что во втором тайме у «Химок» вообще не было голевых моментов.

«Гол Магомедова добавил нервозности в концовке, но ЦСКА заслуженно победил», — сказал Гришин.

Игра на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Владимира Федотова.

В составе ЦСКА отличился Фёдор Чалов (38-я минута). У «Химок» мяч забил Бутта Магомедов (88-я). На счету Брайна Идову — гол в свои ворота (13-я).

ЦСКА имеет в своём активе 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с восемью баллами находятся на 13-м месте.

Ранее Чалов прокомментировал победу над «Химками».

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